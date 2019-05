Le Puy-en Velay: la préfecture interdit les manifestations dans le centre-ville ce samedi

Le Puy-en-Velay, France

La préfecture de Haute-Loire interdit toute manifestation dans le centre-ville du Puy en Velay ce samedi. Les mesures de sécurité sont maintenues pour "préserver l’activité de la foire et des commerces dans un cadre sécurisé."

Les gilets jaunes avaient prévus un rassemblement nationale pour leur acte 29 avant de se raviser cette semaine. Quoi qu'il en soit, il sera interdit de se rassembler dans le centre-ville historique où se tient la Foire Expo ainsi que sur la place de la Libération.

Carte des zones d'interdiction de manifester ce samedi 1er juin. -

La préfecture précise que d’autres mesures ont été prises dans le cadre de la sécurité publique, avec les interdictions de : consommation d’alcool sur la voie publique, circulation des tracteurs dans le périmètre de cinq communes (Le Puy-en-Velay, Aiguilhe, Vals-près-le-Puy, Brives-Charensac, Chadrac) et le transport et port d’arme, ainsi que de tout article de pyrotechnie et artifice