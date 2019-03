Le Puy-en-Velay : la ville se prépare au "pire" avant la manifestation régionale des gilets jaunes samedi

Le Puy-en-Velay, France

La ville du Puy-en-Velay se prépare avant la manifestation régionale des gilets jaunes qui aura lieu samedi. Le préfet de Haute-Loire a invité les commerçants ce lundi à la mairie du Puy-en-Velay pour parler des précautions à prendre en vue du rassemblement. Ils étaient une centaine à faire le déplacement. Selon les premières estimations, entre 2000 et 3000 manifestants sont attendus dont une centaines de casseurs. Le cortège devrait se rassembler à 13 h 30 au parking d'Aiguilhe et prendre la direction du centre-ville.

Commerces barricadés, vente d'alcool interdite, stationnement limité...

Les bâtiments publics : préfecture, commissariat, caserne des pompiers seraient les premières cibles des gilets jaunes selon le préfet de Haute-Loire, Yves Rousset qui dit se "préparer au pire". Il conseille également aux commerçants de à se protéger en baissant leurs grilles ou en barricadant leur devanture avec du contreplaqué. Il recommande aussi d'éloigner tout mobilier extérieur qui pourrait servir de projectiles.

Nous nous préparons au pire parce que c'est notre métier, si on ne le fais pas on nous le reprochera- Yves Rousset

Le marché du Puy aura bien lieu samedi mais vers 13h30, les services municipaux devront avoir tout nettoyé. Le parking souterrain du Breuil sera fermé toute la journée, pour éviter qu"il ne servent de lieu de stockage de produit inflammables. Le stationnement ne sera pas possible sur le Breuil. La consommation et la vente d'alcool seront interdites dans le centre ville. Le périmètre et les horaires seront déterminé d'ici jeudi 7 mars. Si à 21 heures, le calme était revenu en ville, l'arrêté d'interdiction pourrait être levé.

Ne pas être dans une "ville morte"

Le maire de la ville, Michel Chapuis également présent à déploré une nouvelle manifestation "cruelle pour les commerçants".

"Je crains une ville morte. Les gilets jaunes mettent la ville à mal économiquement- Michel Chapuis

Le maire à invité les commerçants à ouvrir samedi 9 mars : "il faut montrer qu'on y croit encore, il y a un espace pour les gilets jaunes et pour ceux qui travaillent."

De son côté, la police invite les commerçants à contacter le référent sécurité du commissariat à travers l'adresse : psq-43@interieur.gouv.fr. Le but : les conseiller sur les moyens de protections à mettre en place.

Samedi, les forces départementales de gendarmerie et les effectifs du commissariat seront mobilisées ainsi que des forces mobiles mais les effectifs ne sont pas connus. Des contrôles auront lieu à l'entrée du département et de la ville et des fouilles de coffres pourront être effectuées.