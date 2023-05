Le Puy-en-Velay : un nouveau site internet pour aider les professionnels de santé à mieux s'installer

France Bleu Saint-Étienne Loire : L'idée de votre site internet, c'est de faciliter l'installation des professionnels de santé... En quoi est-ce si différent d'un site d'annonces d'emploi classique ?

ⓘ Publicité

Maud Gagne : On va plus loin que l'annonce de recrutement classique. On a tout le maillage territorial, on pense au cadre de vie. Un professionnel de santé, c'est également un être humain qui a un cadre de vie, une famille. Donc l'idée, c'est aussi d'apporter toutes les informations inhérentes du territoire au niveau de l'attractivité.

loading

Vous travaillez en fait pour permettre aux médecins de découvrir dans un endroit qui les plaît, sans forcément se baser sur les aides à l'installation...

Oui ça ne doit pas être un choix par dépit. On doit pouvoir dire "moi, je veux bien travailler ici, mais qu'est ce qu'il y a autour comme services, comme infrastructure? J'ai des enfants, j'ai une femme qui est ce qu'il y a comme dans quels domaines d'activité". Ce sont vraiment toutes ces informations là qui vont être centralisées.

Comment ça marche concrètement ? Ce n'est pas qu'un simple agrégateur de données !

"Ici Santé" s'adresse à tous les professionnels de santé qui sont reconnus par les institutions. Ensuite on coche différents critères, par exemple : je suis infirmière, je recherche un poste dans ma spécialité, j'ai un conjoint, des enfants, et j'aime l'équitation !" Vous pouvez aussi avoir de l'aide pour un projet immobilier ou afin de trouver un job pour un membre de votre famille. Il y a une plaquette qui va vraiment être adaptée en fonction justement des besoins du candidat.

Est-ce qu'il y a déjà des mairies ou des agglomérations qui vous ont déjà dit clairement qu'elles étaient intéressées par vos services? Notamment chez nous dans la Loire et la Haute-Loire ?

On a déjà cinq territoires parce qu'il n'y a pas seulement que des communes, Il y a aussi des professionnels de santé qui sont intéressés. Ce sont des projets copilotés. Parce que l'idée, c'est effectivement que chaque territoire est différent et s'appuie sur le maillage territorial.