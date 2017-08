Le Puy-en-Velay : vers une saison touristique exceptionnelle

Mise en orbite par le passage du Tour de France les 16, 17 et 18 juillet, la saison touristique dans la capitale altiligérienne pourrait battre des records. D'autant qu'elle n'est pas finie et que d'autres événements ont fait le plein tout l'été

Traditionnellement, la saison touristique bat vraiment son plein à partir du mois d'août au Puy-en-Velay, mais évidemment le Tour de France, avec une arrivée, une journée de repos et un départ rebat les cartes. Sur trois jours ce sont déjà 4.500 personnes (équipes, journalistes, organisateurs) qu'ils faut loger et nourrir.

D'après les estimations de l'office du tourisme, entre "100.000 et 120.000 personnes" sont venus assister à cet événement planétaire dans et autour du Puy. Un office du tourisme qui a, d'ailleurs, constaté une augmentation de la fréquentation de 13% en juillet. Un effet Tour de France qui devrait s'amplifier avec les années espère Véronique de la pâtisserie Riks : "il y a eu les reportages, les publications, les gens sont venus pour voir le Tour, mais ils reviendront pour nous découvrir un peu plus l'an prochain ou les années à venir"

Puy de lumières : l'autre carton de l'été

L'hôtel de ville prend vie à la tombée de la nuit © Radio France - Angy Louatah

Parmi les touristes, certains ont sans doute joué les prolongations après le départ de la grande boucle. En tout cas les autres événements de l'été comme les nuits de Saint-Jacques ou le festival Inter-Folk ont semblent-ils-eux aussi rencontré un joli succès. Mais le gros carton vient des "Puy de Lumières", tout l'été, à la tombée de la nuit, des projections lumineuses ont illuminées les monuments emblématiques de la ville. Un énorme succès auprès des touristes explique Christian, maître d'hôtel à la Table du Plot : "J'ai eu des Australiens qui m'en ont parlé. Chaque soir, je refuse deux ou trois fois plus de monde que d'habitude, ce qui n'est quand même pas courant".

Septembre, une vraie saison

Les professionnelles du tourisme ont tout intérêt a avoir encore un peu d'énergie en réserve, car les fêtes Renaissance du Roi de l'Oiseau, qui se déroulent chaque année au mois de septembre pendant près d'une semaine, attirent 100.000 personnes au Puy-en-Velay. C'est également "le retour de la clientèle de groupes qui prend son temps avec un fort pouvoir d'achat" précise Jean-Paul Grimaud, directeur de l'office du tourisme du Puy-en-Velay.