Une mobilisation de soutien au magasin Carrefour Contact de Neuville-lès-Dieppe s'est tenue ce samedi matin sur le parking de la supérette, menacée de fermeture. La maison mère, Carrefour, a annoncé début février un plan de restructuration prévoyant la fermeture de 273 magasins à travers la France.

Celui de Neuville-lès-Dieppe, en Seine-Maritime, emploie sept personnes. L'une d'elle a commencé à travailler en 2002, avant même la reprise du commerce par Carrefour :

On craint de finir à Pôle Emploi. Il va falloir savoir avec quelles indemnités on va partir. Ce n'est pas le tout de nous mettre dehors, mais on doit partir avec quelque chose."