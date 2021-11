Le quartier du Soleil à Saint-Étienne va changer de visage dans les années à venir

Le quartier du Soleil à l'est de Saint Etienne va changer de visage ces prochaines années. C'est en tous cas la promesse de la mairie qui a rencontré les habitants et habitantes lors d'une réunion publique hier soir. À l'horizon 2026, il y aura dans le quartier une nouvelle patinoire, environ 200 nouveaux logements, ou encore une gendarmerie. La construction d'une école primaire a aussi été annoncée, sans précision sur le lieu ou sur une échéance.

Un projet urbain amorcé par le tram

Cette transformation a été amorcée il y a deux ans, en novembre 2019, avec l'arrivée de la ligne 3 du tram au Soleil. Ça a changé la vie d'Yvette. Elle y habite depuis 62 ans : "J'ai le tram au pas de ma porte. Je peux aller partout. J'ai une course à faire, je vais à Bellevue." Sa voisine Maggie, 82 ans, est d'accord mais considère que ça n'a pas amené de la vie dans le quartier. "Les gens passent par le Soleil sans s'y arrêter. Pourquoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent ? On n'a pas de commerce. Puis les poubelles au niveau des arrêts de tram, ça ne donne pas envie" explique la retraitée.

Pourtant, c'est bien cette ligne de tram qui va aider à désenclaver le quartier dit le maire de Saint-Étienne, Gael Perdriau, "ça attire de nouveaux projets : la gendarmerie qui vient avec 45 gendarmes et leurs familles, la patinoire et d'autres qui vont arriver parce que la liaison du tramway relie le quartier au centre-ville."

Des problèmes d'incivilité

Cette réunion publique a été l'occasion de faire remonter les problèmes de la vie quotidienne du quartier. Notamment d'incivilité. Un groupe de jeunes âgés de 15 à 17 ans traine aux abords du Collège Jules Vallès à longueur de journée. Ils fument de la drogue, se bagarrent, lancent des cailloux selon certains riverains. Une maman qui souhaite rester anonyme déplore "des jeunes désoeuvrés" qui lui ont "cassé la vitre" de sa maison à deux reprises à cause de ces jets de pierres.

"Si on fait ça, c'est pour tromper l'ennui" confie Amine, 17 ans. Pour ce jeune qui passe sa journée dehors, la solution serait de "construire un stade de football pour qu'on s'occupe. On foutrait plus la merde." Construire de nouveaux équipements sportifs, ça fait partie des projets de la ville d'ici 2026 assure le maire Gael Perdriau. Pour décider des futurs projets, des ateliers de concertation avec les habitants et habitantes du quartier Soleil seront mis en place. Des conclusions en seront tirées au printemps 2022.