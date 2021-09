Le quartier Flaubert à Rouen commence à sortir de terre

Le futur quartier Flaubert, à Rouen, se dessine. Les travaux ont démarré en janvier et les fondations sont désormais visibles. Cette première phase doit s'achever en 2023 avec la création de plus de 250 logements, 9.000m² de bureaux et 300m² de commerces. Visite de chantier.

Le futur quartier Flaubert n'est plus à l'état de friche. Grues et engins sont à l'ouvrage. Fin 2023, 70 logements locatifs, près de 100 en accession à la propriété et autant en résidence seniors seront disponibles. Pour l'heure, la construction la plus avancée, c'est le futur immeuble de bureaux, sur 7 étages et en grande partie vitré : "On aura donc une visibilité totale sur le square, en position centrale", décrit un des responsables du chantier. On a encore du mal à imaginer la vue sur le futur square mais l'horizon, qui donne sur les côteaux ouest de la Seine, est superbe.

Le projet Flaubert est toujours labellisé "écoquartier", il s'agit donc d'un chantier à haute exigence environnementale avec une part très importante accordée au bois : "18kg par m² de plancher construit", précise Nicolas Vander Malière, du cabinet rouennais AZ Architectes. Les 70 poteaux en béton de l'immeuble ont été recouverts de hêtre, à la grande fierté des acteurs du projet : "Allier la technologie bois avec le béton, c'est assez novateur. Cela a été possible parce qu'on a travaillé avec la filière locale Manubois, aux Grandes Ventes".

L'aspect écologique du chantier se trouve aussi dans le réemploi de matériaux. Priscilla Gracia, de Linkcity Grand Ouest (maître d'ouvrage), précise : "Notamment là pour la partie bureaux, on est parti sur le réemploi de l'ensemble des faux planchers et on pousse pour pouvoir réemployer un maximum de matériaux".

La vue sur les coteaux ouest de Rouen sera imprenable quand l'immeuble de bureaux de 7 étages sera construit. © Radio France - Anne Bertrand

C'est aussi une bonne alternative quand on sait la pénurie actuelle de matériaux, liée à la crise sanitaire et à la guerre économique que se livrent les Etats-Unis et la Chine. Conséquence, explique Rémi Ronsin, directeur général adjoint de Bouygues Bâtiment Grand Ouest, les prix flambent : "On a de vraies difficultés sur quelques matériaux. Le bois, l'acier aussi : on est passé quasiment de 250 à quasiment 500 euros la tonne en deux mois."

La main d'œuvre, en revanche, n'est pas difficile à trouver. 60 ouvriers travaillent actuellement sur le chantier, le chiffre doit montera à 200 au plus fort de l'activité. Cette première phase de travaux du futur quartier Flaubert représente un investissement de 3,36 millions d'euros et c'est la Banque des Territoires qui permet ce financement.