Le quatrième Burger King de Sarthe en projet à Ecommoy

À Ecommoy, ce sera bientôt l'Amérique ! Plus précisément sur le parking de l'Hyper U, là où le géant américain du fast-food, Burger King, projette d'ouvrir d'ici quelques mois un restaurant. Le quatrième du département, après ceux de la zone nord et de l'avenue Bollée, au Mans, ainsi que celui d'Arçonnay, près d'Alençon.

Dans cette commune rurale de 4 500 habitants, à 20 km au sud du Mans, beaucoup d'habitants ont déjà eu vent de la nouvelle, notamment via les réseaux sociaux. Et semblent ravis pour la plupart, à l'image de Pierre, 29 ans : "C'est vrai que ça manquait, il n'y a pas grand chose dans le coin de ce genre-là. Sinon, il faut aller au McDo à Château-du-Loir ou à Ruaudin. Alors quand on veut se faire un petit plaisir sans se prendre la tête, ça peut être sympa."

Un no man's land du fast-food à 20 km à la ronde

À 20 km à la ronde, c'est en effet le désert du fast-food. Combler un vide et s'emparer en même temps d'un beau marché, voilà donc précisément l'idée. Contactée par le gérant de l'Hyper U après l'échec de négociations avec Mc Donald's, qui s'intéressait au secteur, Burger King a vite senti la bonne affaire. Et le dossier n'a pas trainé. "J'ai été informé du projet et trois jours après, j'avais la demande de permis de construire sur mon bureau, confirme le maire d'Ecommoy, Sébastien Gouhier, après je ne suis pas là pour dire ce qui est bien ou mal, ce qu'on doit manger... Pour nous, ça crée de l'emploi, ça rapporte des taxes et c'est toujours le signe d'une dynamique."

Plus globalement, ce projet lève-t-il le voile sur une nouvelle stratégie d'implantation d'un groupe qui déploie chaque année en France entre 50 et 70 restaurants ? Pour le savoir, il faudra attendre : s'il confirme que de nombreux projets sont "à l'étude, notamment à Ecommoy", Burger King estime qu'il est "encore trop tôt pour confirmer une implantation dans la ville". En attendant, les deux kebabs d'Ecommoy ont probablement du souci à se faire.