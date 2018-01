Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Nouveau plan social à la Marseillaise. La direction du quotidien régional, en redressement judiciaire, a présenté ce vendredi un nouveau plan social aux syndicats prévoyant la suppression de la moitié des effectifs. Sur les 44 suppressions de postes, 28 concernent des journalistes et pourraient avoir lieu dès la fin février.

La moitié des effectifs va être supprimée

"On ne s'attendait pas à une saignée d'une telle ampleur. On s'interroge sur la pérennité du journal", a réagi Jean-Marie Dinh, représentant du syndicat SNJ-CGT, à l'issue d'un comité d'entreprise extraordinaire à l'AFP. Le journal avait obtenu le 23 novembre, un an après son placement en redressement judiciaire, une prolongation de sa période d'observation de six mois, jusqu'au 28 mai. Il venait de recevoir 300.000 euros de son nouvel actionnaire, le groupe Media, spécialisé dans la communication des entreprises et des collectivités. Fondé en 1943 pendant l'Occupation allemande, La Marseillaise, repris en avril 2015 par les Editions des Fédérés, est diffusée dans six départements du Sud-Est (Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse, Hérault et Gard). Le quotidien avait déjà connu de graves difficultés et une première période de redressement judiciaire il y a trois ans. La direction du journal a rendez-vous le 31 janvier au tribunal de commerce pour la validation intermédiaire de sa période d'observation.