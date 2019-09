Le rachat des chantiers navals de Saint-Nazaire toujours pas finalisé

La Commission européenne prend son temps pour donner son avis. C'est elle qui doit dire si l'opération de rachat du site nazairien par les Italiens "pourrait nuire de manière significative à la concurrence en matière de construction navale, en particulier sur le marché mondial des bateaux de croisière". La décision de Bruxelles pourrait prendre encore plusieurs mois. En attendant, l'Etat français est actionnaire majoritaire à 84%. Fin juillet, le Ministre de l'Economie, Bruno Le Maire a nommé Laurent Castaing (directeur du site depuis plusieurs années) directeur général par intérim des Chantiers de l'Atlantique.

Sur le site des chantiers, où plusieurs paquebots sont en construction simultanément, ce statu-quo est plutôt bien vécu.

On attend patiemment, on a une bonne activité, on a un carnet de commandes qui est plein. La politique est plutôt à l'investissement donc le rachat n'est pas un sujet d'inquiétude, même si c'est un sujet de vigilance" François Janvier, délégué CFE-CFC, 1er syndicat du site