La taxe sur les ordures en légère baisse dans l'agglomération du Mans

Le Mans, France

Réunis en conseil communautaire ce jeudi soir, les élus des 19 communes de l'agglomération mancelle votent une baisse de 10% du taux de la taxe sur les ordures ménagères. Cette diminution représente, en moyenne, une économie comprise entre 3€ et 12€ par an et par foyer. "C'est assez symbolique", reconnaît Stéphane Le Foll. Mais "c'est la tendance générale qui compte", fait-il remarquer. Le président de Le Mans Métropole se défend d'avoir en ligne de mire les prochaines élections municipales, en 2020 : "il ne s'agit pas de baisser un jour pour augmenter ensuite. Je le dis pour ne pas laisser penser que ce ne serait qu'une annonce. Cette décision a fait l'objet d'un calcul pour que nous soyons certains d'assurer les investissements (pour la collecte et le traitement des déchets, ndlr) dans les dix années qui viennent."

Une inversion des collectes dès 2020

Par ailleurs, Le Mans Métropole lance une étude en vue de modifier la fréquence du ramassage des poubelles. L'idée est de proposer non plus deux collectes d'ordures ménagères par semaine mais deux collectes de déchets issus du tri sélectif. Cette mesure - qui répond à un besoin manifeste des habitants - devrait s'appliquer au début de l'année prochaine.