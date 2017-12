Le ramassage des ordures ménagères reprend à Limoges

Après 3 jours et demi de grève, les agents de Véolia ont repris le ramassage des ordures à Limoges. Des tournées partielles ont eu lieu dès vendredi après-midi et elle retrouveront un rythme normal à partir de samedi matin. Des tournées de rattrapage seront également organisées la semaine prochaine.

Après 3 jours et demi de grève, les agents Véolia de Limoges ont décidé de reprendre le travail et les collectes des ordures ménagères ont été partiellement menées vendredi après-midi dans l'agglomération de Limoges. Le rythme normal reprendra dès samedi matin pour les collectes habituelles et un service de rattrapage sera organisé la semaine prochaine, en plus des collectes régulières. En semaine, une vingtaine de camions sillonnent les rues de l'agglo de Limoges le matin, et autant l'après-midi, pour assurer le ramassage des ordures ménagères.

Une demi-journée de discussion avec la direction du travail

Vendredi matin, la direction du travail a réuni les syndicats et la direction de l'entreprise pour trouver une issue au conflit. Les salariés de Véolia s'étaient mis spontanément en grève mardi matin à la prise de service en apprenant la mise à pied à titre conservatoire de deux employés en vue d'une convocation pour entretien disciplinaire. A l'issue des discussions de vendredi, les deux salariés resteront mis à pied mais seront payés en attendant leur entretien prévu le 13 décembre.