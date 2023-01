Le ras-le-bol à l'Ehpad de Dordives : les salariés dénoncent "la vétusté" de l''établissement

C'est un sentiment de ras-le-bol à l'Ehpad de Dordives, dans le Gâtinais. La maison de retraite "Les hirondelles", propriété du Département du Loiret, compte 77 résidents actuellement. Le syndicat Sud Santé appelle les 58 salariés à faire grève ce vendredi 20 janvier et à manifester à 11h devant l'ARS, l'Agence régionale de santé puis devant le conseil départemental à Orléans. Pour dénoncer la vétusté de l'établissement.

Des repas livrés dans les chambres, faute d'électricité dans la cuisine

Problèmes d'isolation et de chauffage, apparition de fissures sur le bâtiment, soucis dans la toiture, défaillances régulièrement des installations électriques, la liste est longue. "En décembre, il y a eu 2 départs d'incendie sur les néons dans 2 chambres, qui depuis sont toujours condamnées, décrit Isabelle Blanc, déléguée syndicale Sud Santé à l'Ehpad de Dordives. La semaine dernière, nous n'avions plus d'électricité dans la cuisine, la salle à manger : les résidents ont dû manger dans leur chambre des repas livrés par le CHAM, l'hôpital de Montargis."

Ces problèmes électriques ont depuis été résolus, mais la situation reste compliquée, assure Isabelle Blanc. "Dans certaines chambres, le chauffage est insuffisant, et on a des problèmes de robinetterie, il faut parfois faire couler l'eau du lavabo pour avoir de l'eau chaude dans la douche... Cela fait trop longtemps que ça dure, c'est au détriment des bonnes conditions de vie des résidents et, pour le personnel, ce sont des conditions de travail de plus en plus difficiles."

Le Département veut transférer les murs avant d'engager des travaux

Le Département a pourtant prévu 1 million d'euros de travaux pour rénover cette maison de retraite : la décision a été prise dès 2016, dans le cadre du plan "Bien vieillir Loiret". Mais les travaux n'ont toujours pas commencé. "Nous avons toujours dit qu'en contrepartie de ces travaux, nous transférerions la propriété des murs à l'établissement, explique Christian Braux, vice-président du Département du Loiret en charge du dossier. Or jusqu'ici, cela n'a pas été possible, et nous n'avons pas de garantie sur l'avenir de cet Ehpad."

Dordives fait en effet partie des 3 Ehpad que possède encore le Département du Loiret (avec Malesherbes et Outarville). Etablissement public autonome, il est actuellement sous la tutelle administrative du CHAM, qui assure la direction par intérim. "Le problème ne se résume pas à un problème de bâtiment, conclut Christian Braux. Il y a aussi un problème de déficit financier depuis plusieurs années, avec 10% de lits inoccupés. Il faut qu'il y ait une réflexion d'ensemble avec l'ARS et le CHAM sur un véritable projet d'établissement et sur ce qu'on veut faire derrière." Mais, concède-t-il, "il faudra apporter des réponses rapidement."