Ras-le-bol des livreurs Cherbourgeois, ils luttent pour leurs droits

Ils sont une cinquantaine à avoir répondu à l'appel de la CGT Cherbourgeoise. L'objectif de cette première rencontre, connaître les difficultés et les revendications des livreurs à vélo des plateformes UberEat et Deliveroo pour ensuite s'organiser en syndicat.

C'est une victoire pour l'Union Locale de la CGT. Une cinquantaine de livreurs à vélo a répondu à l'appel du syndicat pour évoquer leurs conditions de travail. Sur Cherbourg, ils sont environ 150 à travailler pour UberEat et Deliveroo, c'est beaucoup trop d'après Tunahan, étudiant de 19 ans : "Cherbourg, c'est quand même petit, 150 ça fait moins de livraisons, moins de revenus... on aimerait qu'il y ait un quota de cinquante". A 3 euros en moyenne par livraison, c'est à celui qui ira le plus vite qu'importe les risques pris sur la route. Tunahan confie que pour aller plus vite, il grille les panneaux "stop" et les feux rouges.

Un risque de chute d'autant plus important lorsqu'il pleut. Benjamin, 41 ans, a d'ailleurs déjà chuté plusieurs fois, il tend le bras qui laisse voir une brûlure sur sa main : "C'est dangereux ! Et puis après, on arrive devant le client alors qu'on est tombé.. ils nous notent mal et c'est normal parce qu'ils payent pour être livré sans problèmes". Le système de notation est le même pour les deux plateformes, les utilisateurs notent les livreurs et si la note descend en dessous de 85 %, le compte se fait bloquer. "Des fois, les clients sont malhonnêtes aussi. Ils disent qu'ils n'ont pas reçu leur commande pour se faire rembourser, mais après ça nous retombe dessus" ajoute-t-il.

Bientôt un syndicat des livreurs à vélo ?

La création d'un syndicat pour organiser leurs revendications et leur lutte est possible. Ludovic a monté le sien à Lyon et a fait le chemin pour aider les Cherbourgeois s'organiser. Un second rendez-vous a déjà été pris avec une trentaine de livreurs.