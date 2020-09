Le ras-le-bol des patrons de discothèques et de bars de nuit ardennais, à l'arrêt depuis 6 mois

Des festivals sont autorisés, des bars programment des DJs, les clubs libertins ont rouvert, mais les discothèques n'ont toujours pas le droit de reprendre leur activité, à l'arrêt depuis le 14 mars en raison de l'épidémie de coronavirus.

Des aides insuffisantes

Tous les mois, les charges tombent : loyers, salaires, factures... Mais l'argent ne rentre presque pas. "1500 euros de fonds de solidarité par moi ! depuis le mois de mars, ça ne représente même pas un mois de chiffre d'affaire", calcule Séverine, gérante du bar de nuit dansant "la Brasserie d'Aubilly" à Charleville-Mézières.

Les pertes d'exploitation ne sont pas prises en charge par les assurances. "L'Etat doit les obliger à nous indemniser ou se sortir les doigts du cul et prendre en charge nos pertes", s'agace Séverine.

Le gouvernement a bien annoncé une prise en charge des loyers et des factures pendant 3 mois jusqu'à 45 000 euros, ça arrive trop tard pour Alexandre Renard, le bras droit du patron de la discothèque la Marlière, à Sapogne-et-Feuchères, qui a commencé à puiser dans sa trésorerie personnelle. Le plus incompréhensible à ses yeux, c'est de laisser les discothèques fermées alors que toutes les autres activités reprennent : "Pour moi, l'Etat ne veut plus de discothèques en France ! Je ne vois que ça".

Un sentiment d'abandon

Selon le syndicat national des discothèques, 300 des 1600 discothèques françaises ont fermé en cette année de crise sanitaire. "Ils auraient pu au moins nous octroyer une jauge réduite de clients afin que l'on se sorte au moins un petit revenu. On est laissé à l'abandon", se désole Christophe Cialoni, le gérant de la boîte de nuit "La Guinguette" à Charleville-Mézières.

Ce patron espère que le préfet des Ardennes puisse accorder une expérimentation d'ouverture : "On nous laisse ouvrir 15 jours, et s'il y a le moindre cas déclarés dans nos établissements, on referme. Là, je comprendrais". "Impossible", répond le préfet des Ardennes, car le décret gouvernemental ne permet pas aux préfets de se montrer plus souples que les règles édictées nationalement. Ils ne peuvent que les renforcer.