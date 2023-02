Le réacteur N°1 de la centrale de Cattenom à nouveau en service

La perspective de coupure de courant cet hiver s'éloigne un peu plus avec la remise en service d'un troisième réacteur à la centrale nucléaire de Cattenom. Le réacteur N°1 a redémarré dans la nuit du mardi 31 janvier au 1er février. Les réacteurs n°1, 2 et 4 de la centrale sont donc en fonctionnement et alimentent le réseau électrique national.

Remplacement de tuyauterie

L'unité avait été mise à l'arrêt le 11 juin 2022 pour sa maintenance annuelle. Elle devait initialement être relancé en novembre 2022, mais avait vu sa reprise décalée en raison de soudures susceptibles d'être affectées par un phénomène de corrosion sous contrainte selon l'Autorité de Sureté Nucléaire. "De nombreuses soudures et tronçons de tuyauteries ont fait l'objet d'expertises par ultrasons ou radiographies et deux portions de tuyauteries ont été remplacées" indique EDF. Ce problème a également été détecté sur le réacteur N°3 qui est encore aujourd'hui à l'arrêt.