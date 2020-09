Ce recours collectif en "référé liberté" a été déposé par le président LR de la région Renaud Muselier contre l'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture des bars et restaurants pendant deux semaines à Aix-en-Provence et Marseille.

Fermeture des bars et restaurants : le recours collectif étudié mardi après-midi à Marseille

Le tribunal administratif de Marseille étudiera le recours à 15 heures. Recours déposé par le président de la Région pour protester contre la restriction de l’exercice de la liberté d’entreprendre, dont s'estiment victimes les patrons de bars et de restaurants.

Le recours est soutenu par une vingtaine de professionnels de la restauration, des représentants du monde économique et des institutions comme le département des Bouches-du-Rhône, la métropole Aix-Marseille-Provence et et la ville d'Aix-en-Provence.