Le recours des riverains contre le Palais des Congrès de Nîmes rejeté par le Tribunal administratif

Plus rien ne semble s'opposer à la construction du palais des Congrès de Nîmes, à deux pas du Musée de la Romanité. Le tribunal administratif valide le permis de construire, ce mercredi 19 juillet 2023. Un bâtiment, "susceptible d’accueillir plusieurs salles de réunions, un espace d’exposition, un espace de restauration dédié et un auditorium modulable de 700 places, s’inscrit dans la politique communale de revitalisation et de requalification urbaine du centre-ville."

Le tribunal considère que la modification du plan local d'urbanisme nécessitée par le projet de palais des congrès répond bien à un intérêt général conformément au choix de la commune d’intégrer en cœur de ville des grands projets d’infrastructures et de conforter le tourisme urbain, culturel et de loisir.

Surtout, le tribunal "écarte la critique fondée sur l’atteinte aux lieux avoisinants en considérant que la modernité du palais des congrès, tant dans sa géométrie que dans les matériaux utilisés, offre des perspectives semblables à celles du musée de la romanité, dont il est séparé par un jardin archéologique, venant masquer les Arènes de Nîmes, est-il précisé dans le communiqué. Il estime ainsi, conformément à l’avis de l’architecte des bâtiments de France rendu sur ce projet, que le palais des congrès ne porte aucune atteinte aux monuments historiques situés à proximité ou aux constructions avoisinantes"