Le recrutement a été difficile dans les centres de loisirs d'Île-de-France cet été

Avec le début des vacances ce samedi 8 juillet 2023 sonne aussi le retour des colonies de vacances et des centres de loisirs. Y a-t-il assez de personnel pour accueillir tous les enfants d'Île-de-France dans les centres ? Le recrutement a été difficile, mais de nombreuses communes font finalement état d'un effectif complet.

À Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, la commune a dû se montrer persuasive pour inciter les jeunes animateurs à venir. "On a augmenté les salaires des 90 animateurs de 15%. On leur paye leur formation, et on les titularise assez rapidement", explique Michel Oudinet, 1er adjoint à la mairie.

"On n'a pas de marge de manœuvre"

Le problème, c'est que les équipes sont certes au complet, mais à flux tendu. "On n'a pas de gros volume, ça veut dire que c'est complexe pour remplacer les ruptures de contrat en cours de saison", confie David Cluzeau, délégué général d’Hexopée, principal syndicat employeur du secteur. "Ce sont des choses qui arrivent, ce n'est pas un métier si simple. On n'a pas de marge de manœuvre."

À Domont, dans le Val-d'Oise, les équipes sont complètes pour l'été, mais l'inquiétude se porte maintenant sur la rentrée de septembre, où il manque encore une dizaine d'animateurs. "On accélère sur le recrutement, mais ce n'est pas facile", témoigne le maire Frédéric Bourdin. "On essaye d'être beaucoup plus proactif pour recevoir les candidats très vite, car une bonne candidature peut nous passer sous le nez. C'est vite pris par une autre association ou une entreprise."

La commune de Domont a envisagé de sous-traiter la gestion de l'un de ses centres de loisirs, mais essaye pour l'instant de repousser cette solution. Selon la dernière enquête d'Hexopée, 80% des structures associatives disent avoir des problèmes de recrutement des animateurs.