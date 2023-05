Hautes-Pyrénées : le recrutement des saisonniers toujours en tension sur la montagne

Les employeurs ont débuté leurs recherches depuis plusieurs mois déjà. Ils savent, depuis le Covid, qu'il faut s'y prendre de bonne heure pour trouver des employés. Sur le marché de l'emploi, c'est toujours la pénurie dans les secteurs désormais connus de la restauration et de l'hôtellerie. Dans les Hautes-Pyrénées, de nombreuses petites annonces pour des commis de cuisine, des plongeurs, des serveurs ou des employés de ménage ne sont pas encore pourvues.

Les établissements thermaux aussi peinent toujours à recruter des agents d'accueil et des agents thermaux. Marie Blanque, la directrice générale des thermes de Bagnères-de-Bigorre ne voit pas de réelle amélioration. "Nous avons juste le personnel qu'il nous faut mais avec encore de grandes difficultés. Avant, sur une offre d'emploi nous recevions 50 CV. Aujourd'hui quand on en a trois ou quatre, on est contents."

Tous nos postes sont pourvus

Pour fidéliser les saisonniers, il faut que l'employeur ait résolu la question centrale du logement, qu'il soit attractif en termes de salaire mais aussi du point de vue des conditions d'accueil. "C'est le salarié qui choisi son employeur," explique Philippe Martel, le directeur du Pole Emploi de Lourdes. "Des personnes démarrent une saison et puis vont changer d'employeur en cours de route parce qu'elles seront mieux rémunérés ou avec de meilleures conditions d'accueil."

Dans les secteurs reculés de la montagne, le pari d'attirer des saisonniers pour l'été est encore plus compliqué. Certains y parviennent mais font figure d'exception. "On l'avait déjà ressenti cet hiver avec une nette progression sur les demandes d'embauche. Ça se concrétise cet été où on va même refuser une quinzaine de candidats", indique Dorian Noyer, le directeur général du tourisme à Cauterets qui vient de lancer sa saison estivale. "C'est un gros soulagement, reconnait-il après plusieurs saisons avec des équipes sous tension et du personnel non qualifié qui avait du mal à prendre le pas."