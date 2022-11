Le redémarrage de la centrale nucléaire de Cattenom retardé

Les réacteurs 1 et 3 de la centrale nucléaire de Cattenom voient leur redémarrage repoussé de plusieurs semaines à cause de problèmes de corrosion et du mouvement de grève qui a touché le site en octobre.

La centrale nucléaire de Cattenom. © Radio France - François Pelleray La centrale nucléaire de Cattenom attendra encore avant de tourner à plein régime. Actuellement à l'arrêt pour maintenance, les réacteurs 1 et 3 devaient redémarrer respectivement les 17 novembre et 11 décembre prochain. Leur reprise est repoussée par EDF au 26 février 2023. Ce retard concerne d'autres centrales, dont Chooz dans le Grand Est . Problème de soudures Selon l'ASN (Autorité de sureté nucléaire), le réacteur N°1 va devoir subir des réparations en raison de possibles défauts sur des soudures attribués au phénomène de corrosion sous contrainte. Le gendarme du nucléaire évoque des fissurations sur les soudures en question de 4,7 et 6,1 mm. Suffisant pour ordonner le décalage du redémarrage du réacteur. Un seul réacteur en fonction EDF justifie également le retard pris dans les opérations de maintenance par le mouvement de grève pour des hausses de salaires au cours du mois d'octobre. Actuellement à Cattenom, seul le réacteur N°2 alimente le réseau en électricité. Le réacteur N°4, après son contrôle annuel, doit redémarrer normalement le 21 novembre selon un communiqué de presse de la direction de la centrale mosellane. Une annonce qui intervient dans un contexte de crainte de pénurie d'électricité pour cet hiver. La production d'électricité est à un niveau historiquement bas, et le groupe énergétique a, une nouvelle fois, revu jeudi soir à la baisse son estimation de production nucléaire pour l'année 2022. Pour éviter les coupures, le gouvernement a notamment décidé remettre provisoirement en service la centrale électrique à charbon Emile Huchet de Saint-Avold , à l'arrêt depuis mars dernier.