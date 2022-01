Le Refuge équin Terre Plaine dans l'Yonne est mis à l'honneur

1 million d'euros est attribué pour la Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre d'appels à projets. On peut déposer un dossier en préfecture jusqu'à la fin du mois de janvier pour tenter d'obtenir une aide. Le refuge équin de terre plaine dans l'avallonais a bénéficié d'une enveloppe de 143 000 euros. Une aide bienvenue explique Marine Marge, la directrice technique du refuge.

France Bleu Auxerre : Que vous permet cette aide concrètement ?

Marine Marge : Cela nous permet de construire des espaces supplémentaires, principalement des box pour héberger des chevaux et un manège pour faire travailler les chevaux de façon adaptée et sécurisée pour optimiser leur chance d'adoption. L'aide nous permet de réaliser ces projets que nous avions depuis longtemps.

Vous accueillez des chevaux depuis quand ?

Nous accueillons des chevaux depuis 10 ans aux profils très différents du cheval de trait au cheval de course. Des chevaux qui viennent de toute la France. Nous sommes confrontés à beaucoup de maltraitance et d'abandon. Nous leur offrons une seconde vie. Nous avons aussi des chevaux en reconversion, issus de courses ou de sauts d 'obstacles qui ne peuvent plus assurer de carrière sportive mais qui peuvent être de très bons chevaux de loisirs.

ET tout cela a un coût ...

Nous avons 20 000 euros de frais par mois pour répondre aux charges, en matière de nourriture, de soins, de frais de vétérinaire, le poste le plus important. Nous avons aussi un salarié en CDI qui est avec nous depuis 10 ans.

Vous êtes très sollicités parce qu'il y a besoin de structures comme la vôtre...

Il faut beaucoup de place. On requiert généralement un hectare par cheval pour subvenir à ses besoins. Le gros problème dans la protection équine c'est le financement. Entretenir des chevaux qui ont souffert représente un coût très élevé. On a traité en 10 ans plus de 600 dossiers, 360 chevaux accueillis et 300 dossiers traités en externe pour leur trouver un placement.

