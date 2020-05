Le "relance éco": à Villefontaine, "The Village" a rouvert ses portes hier

Chaque jour France Bleu Isère accompagne celles et ceux qui font redémarrer l'activité économique. Ce mardi direction "The Village" à Villefontaine qui a rouvert ses portes hier, non sans avoir mis en place des aménagements pour permettre aux clients de renouer avec le shopping en toute sécurité.