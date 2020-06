Le relance éco : en Isère l'emploi des jeunes ce n'est pas mission impossible !

L'union des missions locales de la région a mené une enquête sur l'emploi des jeunes pendant le confinement et depuis la reprise de l'activité. Une enquête conduite durant la semaine du 15 au 22 juin sur 3.581 jeunes de 16 à 25 ans de la région AURA. Maryvonne Boileau présidente de la mission locale de Grenoble et membre du conseil d'administration de l'union des missions locales de la région AURA est l'invitée de "la relance éco" de France Bleu Isère.

Ecoutez l'interview de Maryvonne Boileau présidente de la mission locale de Grenoble Copier

Y-a-t-il beaucoup de jeunes qui ont perdu leurs emplois à cause du confinement ?

Incontestablement oui, aussi bien à la mission locale de Grenoble que dans les autres missions locales de la région. On retrouve ce phénomène partout, avec une baisse de 77% des offres en moyenne au moment du confinement. Cependant les jeunes restent optimistes malgré tout et heureusement parce que ça fait partie de la jeunesse de garder de l’optimisme. Et le contexte leur donne raison car nous voyons bien que ça redémarre. Il y a 50 % de ses offres qui sont déjà revenues.

Dans quel(s) secteur(s) ?

Les secteurs du commerce et celui des services, ce sont les deux domaines qui ont véritablement été les plus touchés. C'est logique puisque tout était fermé. Dans les services, on s’aperçoit aujourd’hui qu’il y a un redémarrage sur les questions de santé, d’aides à domicile et sur le secteur de la logistique. Ce qui donne de l'espoir aux jeunes. Tous les services qui avait été confinés, fermés, redémarrent doucement voire pour certaines entreprises beaucoup plus rapidement. Il y a une forte demande de biens et de services, ce qui est une bonne nouvelle pour l'emploi des jeunes.

Comment s’y prendre pour trouver un job durable ou un job d’été ?

Il faut se rapprocher de la mission locale de sa commune de résidence. On trouve très facilement le numéro de téléphone sur internet. Ensuite, vous appelez et on vous propose un rendez-vous très rapidement en 48 à 72 heures. Dès le coup de fil, un conseiller vous répond et vous permet d'avoir une première approche au téléphone, avant même le rendez-vous.

______________________________________________________

France Bleu Isère est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?