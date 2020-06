"La relance éco" : la Maison des vins de Cadillac passe en mode intimiste

Deux mois et demi de fermeture. Pas de clients malgré l'installation d'un système de vente en ligne, personne pour visiter l'écomusée de cette ancienne chartreuse du 18ème et les repas de mariages prévus dans la grande salle de 425 mètres carrés annulés ou reportés. Le chiffre d'affaire en a pris un coup.

Depuis le début du mois, la Maison des vins accueille de nouveau du public, mais par petits groupes de dix personnes maximum avec dégustation de produits locaux et, bien sûr, des rouge et des blancs doux des six cépages environnants avec verre et crachoir individuels.

Balades dans le vignoble

L'activité de cette structure associative qui appartient aux vignerons, repart doucement mais il faudra attendre la fin de l'été pour savoir si les touristes français sont venus et donc faire un état des lieux financiers, sachant qu'il faudra faire sans la clientèle étrangère qui représente 40% des visiteurs avec un panier moyen plutôt élevé.

Visites et dégustations se font par groupe de dix personnes maximum. - @Lamaisonduvin

"On s'est recentré sur notre métier de base et on va travailler avec la population locale, explique la directrice Emma Baudry. Ce qu'on ne faisait pas vraiment jusqu'à présent puisqu'on avait beaucoup de visiteurs qui venaient via les bateaux. On accueille des groupes sur mesure pour éviter que le client ait peur des grands rassemblements. On va essayer de développer de l'expérience, de la convivialité et des rencontres avec nos vignerons."

Depuis le 2 juin sont par exemple proposées des balades dans le vignoble autour des thèmes de la nature et de l'écosystème en compagnie de deux viticultrices.