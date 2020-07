Le relance éco : le bouquiniste L'imaginaire, à Romans, résiste grâce au concept Shop'in Romans

Shop'in Romans est un dispositif mis en place dans la cité de Jacquemart, qui aide à la création de magasins et fait revivre le centre-ville où de nombreuses boutiques sont vides.

Un porteur de projet présente son dossier à la municipalité. S'il est accepté, la mairie négocie le loyer avec le propriétaire des murs et sous-loue au tout jeune commerçant. Et ce à un loyer modéré. Didier Coste, qui a ouvert sa boutique en février, par exemple, paye 112 euros de loyer au lieu de 450. La mesure est valable 6 mois, renouvelable trois fois, donc deux ans au total. "Un magasin qui se crée, c'est un magasin fragile, la première année. Ça permet de se créer une clientèle, de lancer l'activité, sans trop de frais", explique le bouquiniste.

Le confinement : un coup d'arrêt en plein élan

Didier Coste garde la tête hors de l'eau malgré les circonstances. Il a ouvert fin février et au bout de trois semaines : rideau. Le confinement l'oblige à fermer deux mois. "Sans rentrée d'argent, il faut tout de même payer les frais fixes", explique le bouquiniste. Les loyers modérés sont un véritable atout dans ces circonstances. D'autant plus que "pendant les deux mois de confinement, la municipalité a suspendus nos loyers".

Le confinement a été un coup dur pour le bouquiniste Didier Coste. - Didier Coste

Quelles perspectives?

La première semaine du déconfinement s'est très bien passée ''les gens avaient envie de ressortir", puis l'activité s'est à nouveau ralentie. "Ça avait vraiment repris un rythme de croisière début juillet. Les gens avaient un peu oublié l'épidémie de coronavirus", raconte Didier Coste. "Jusqu'au 14 juillet, et au discours d'Emmanuel Macron, et les annonces sur le port du masque obligatoire. Ça a été un nouveau coup de frein".

"On est tributaire du sentiment d'angoisse". Mais le bouquiniste reste optimiste : "Naturellement, les choses vont reprendre leur cours. Il faut être patient et faire le dos rond. Il faut attendre et voir, comme disent les Anglais". Wait and see.

La ville de Romans lance un nouvel appel à projet pour un futur commerce rue Mathieu de la Drôme, via le dispositif Shop'in Romans.