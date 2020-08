Le relance éco: les Editions Guérin-Paulsen à Chamonix ont reporté la parution d'un livre sur cinq

Avec le confinement et les librairies fermées, tout le secteur du livre a souffert. Les Editions Paulsen-Guérin, dont les livres du domaine Guérin, du nom du fondateur des Éditions Guérin fondées il y a 25 ans à Chamonix, en Haute-Savoie, par Michel Guérin, et rendus célèbres par les couvertures rouges de ses petits et grands livres de montagne, ne font pas exception à la règle.

Une reprise encourageante mais prudente

Catherine Parent, la directrice des Editions Paulsen-Guérin parle d'une "reprise encourageante mais prudente".

On estime la baisse de chiffre d'affaires sur l'année entre 20 et 25%. Nous avons différé un cinquième de nos parutions d'ici à la fin de l'année, voire à l'année prochaine.

Joli succès du livre du grimpeur haut-savoyard Romain Desgranges