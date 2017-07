Le rendez-vous de la dernière chance pour sauver Garnifruits à La Flèche

Une nouvelle audience est prévue ce mardi matin devant le tribunal de commerce du Mans. La justice doit dire si elle accorde un délai supplémentaire à l'entreprise pour trouver un repreneur ou si elle doit mettre la clé sous la porte. Les 43 salariés hésitent entre espoir et lassitude.

Théoriquement, tous les recours sont épuisés. Si le tribunal de commerce dit oui, c'est qu'il estime que les chances de sauvetage sont réelles. Que le dossier est très sérieux. Car il y a moins d'un mois, la Cour d'Appel d'Angers s'était opposée à la suspension du plan de liquidation. La justice estimait que prolonger encore l'activité de Garnifruits ne ferait que repousser le problème en aggravant la situation financière de l'entreprise. La direction de la PME fléchoise reste très discrète sur ses intentions et bien entendu sur l'identité d'un éventuel candidat à la reprise.

Un problème de compétitivité

Certains salariés ne cachent pas leur découragement face à une succession d'espoirs déçus depuis un premier redressement judiciaire voici trois ans. Depuis plusieurs années, Garnifruits a du mal à faire face au coût des matières premières: pommes et poires que l'entreprise continue à acheter majoritairement en France et particulièrement dans le Val de Loir. La PME en transforme 2.500 tonnes par an pour des clients essentiellement français. Une activité assez manuelle. Si elle est sauvée, la société crée par le groupe Pasquier fêtera l'année prochaine ses trente ans.