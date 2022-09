Le réseau d'entrepreneuses héraultaises Bouge ta Boite cherche des nouvelles recrues

Si vous êtes une femme cheffe d'entreprise, ce rendez-vous pourrait vous intéresser. Vendredi 30 septembre le réseau d'entrepreneuses Bouge ta boite organise une rencontre pour celles qui voudraient l'intégrer. Le rendez vous est donné à la Keyce Academy de Mauguio au 96 rue Icare, de 12 h 15 à 14 h 30. Il faut s'inscrire en ligne pour y participer.

Entretien avec Marie Bardeau Frappa, membre du réseau Bouge ta boite et avocate.

Quels sont les critères pour intégrer ce réseau d'entrepreneuses Bouge ta boîte ?

Il suffit d'être une cheffe d'entreprise dynamique qui a envie de rencontrer d'autres entrepreneuses pour développer son réseau, son business, pour échanger sur des problématiques liées au travail et se retrouver une fois tous les quinze jours pour discuter ensemble.

Pouvoir également faire des duos avec d'autres cheffes d'entreprise. Il faut avoir cette envie de découvrir les autres métiers et de pouvoir les recommander une fois qu'on les connaît bien. Par rapport à ce réseau qui est vraiment bienveillant de prospection, de visibilité et de business.

Quels profils recherchez-vous ?

Nous recherchons des profils différents puisque nous sommes déjà un groupe de quinze avec beaucoup de métiers différents. Nous recherchons des architectes, des pharmaciennes, des coiffeuses, des photographes, des commerçantes, des ostéopathes, des restauratrices, des kinés, des expertes comptable et encore plein d'autres métiers.

L'essentiel, c'est d'être dynamique dans son entreprise et de vouloir développer son entreprise au sein d'un groupe de femmes qui s'entraident les unes les autres et surtout qui parlent de problématiques d'actualité liées à leur activité de cheffe d'entreprise.

Quel est l'intérêt d'intégrer ce réseau ?

Il y a un véritable intérêt, un enrichissement, c'est à dire qu'on rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais pu rencontrer, peut-être ailleurs. Elles apportent vraiment des très belles choses, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau personnel. On a vraiment chaque fois des rendez vous inspirants et ça nous booste pour notre activité.

De quoi vous parlez tous les quinze jours à ces réunions ?

On a un ordre du jour assez défini, donc on a la météo du jour. Après, on a une présentation métier, on a des brainstorming sur des thèmes d'actualité, on a des coups de boost. C'est à dire qu'on indique ce dont on aurait besoin à titre professionnel.

On a des moments d'échanges après si on veut, mais par contre, c'est vraiment un moment de travail. C'est comme une réunion de comité de direction entre nous pour parler de thèmes divers.

Ce vendredi 30 septembre, vous organisez une réunion à Mauguio pour faire découvrir Bouge ta Boite. Qui peut venir ? Et en quoi cette réunion va-t-elle consister ?

Cette réunion, c'est une réunion découverte du cercle. Notre objectif est toujours de faire grandir le cercle, de le faire grossir. Donc cette réunion, elle va se passer dans notre entreprise marraine Keyce Academy.

Par contre, il faut s'inscrire pour qu'on sache à peu près combien de personnes on sera.