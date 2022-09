Le réseau de services à la personne APEF recrute avec un slogan intriguant

APEF joue avec les mots. Le réseau de services à la personne qui propose des heures de ménage, bricolage, jardinage a trois agences en Haute-Garonne et bientôt une 4eme à Muret. Ce réseau compte 70 à 80 salariés. Il a un nouveau slogan : "APEF ne recrute pas, APEF se fait recruter". Florian Breton le gérant de l'agence Toulouse Centre Sud nous explique.

Avec ce nouveau slogan, que vous voulez dire ? Vous laissez vos futurs employés vous choisir ?

En fait, on casse un peu les codes du recrutement. Et l'idée, c'est que des candidats intéressés par les services à la personne, qu'ils soient expérimentés dans le secteur ou pas, donnent une chance à l'APEF en tant qu'employeur, puisque le principe dans nos agences est de pratiquer vraiment un management bienveillant, d'ouvrir la porte à toute personne qui souhaite se rendre utile à des familles, à des seniors ou à des actifs. Ils nous recrutent comme employeur, tout simplement, ils se font connaître même sans cv, même sans expérience dans le service à la personne.

Les services à la personne reste un secteur où il est très difficile de recruter, il vous manque du personnel ?

Il nous manque toujours des gens, les besoins sont croissants compte tenu du vieillissement de la population, compte tenu du souhait de toutes ces personnes de rester chez elles, on a vraiment besoin de plus en plus d'employés. D'autant plus que pendant le confinement certains (de nos employés ndlr) ont fait le choix de changer de métier.

Quel salaire proposez-vous ?

Le salaire est calé en général un peu au-dessus du Smic et ce n'est pas le seul avantage. Il y a également une prise en compte du transport, et du temps de formation. Les plannings sont faits à la convenance des salariés, de façon à limiter les déplacements les interventions auprès des bénéficiaires s'enchaînent bien. Nos salariés ont de bonnes conditions de travail, moins de fatigue et plus de disponibilité pour leur famille.

Le réseau APEF sera présent au forum de l'emploi le 15 septembre au centre commercial de la Cépière à Toulouse. Il cherche à recruter 30 employés.