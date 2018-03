Depuis 3 ans maintenant, le Réseau Femmes de Bretagne favorise la création et la reprise d’entreprises par les femmes de la région. Un réseau qui compte plus de 6400 membres qui échangent et sont solidaires entre elles.

Bretagne, France

A l'occasion du 8 mars et de la Journée Internationale Des Droits des Femmes, présentation de Femmes de Bretagne. Un réseau créé fin 2014 basé sur la solidarité et l’échange entre femmes. Il a pour vocation de favoriser la création et la reprise d’entreprises par les femmes en Bretagne. Aujourd'hui, le Réseau Femmes de Bretagne compte plus de 6400 membres. Des femmes qui échangent en ligne car au départ, il s'agissait d'un réseau collaboratif en ligne. Mais désormais le Réseau Femmes de Bretagne, ce sont aussi des ateliers et des rencontres. Un réseau qui répond à un besoin et qui sert aussi à combattre les préjugés en matière d'entrepreneuriat féminin.

Céline Domino est la coordinatrice du Réseau Femmes de Bretagne :