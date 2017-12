Metz, France

En pleine période d'achats pour les fêtes de fin d'année, le mouvement de grève lancé par plusieurs syndicats sur le réseau Le Met à Metz aura sans doute un impact non négligeable pour les usagers. Les syndicats CGT, Unsa, Sud et CFDT appellent les agents à débrayer deux fois par jour, aux heures les plus fréquentées, pour dénoncer leurs conditions de travail. Une situation qui n'est plus admissible pour Frédéric Jager, délégué CGT de l'entreprise.

Les conditions de travail se dégradent de plus en plus, les incivilités se multiplient, avec de moins en moins d'effectif et de matériel, alors que la fréquentation augmente constamment.

Le syndicaliste pointe une situation paradoxale, alors que le réseau connait un succès grandissant. Il a fêté en grande pompe, au début du mois de décembre, son 20 millionième voyageur de l'année 2017.

Notre destin, avec les usagers, est lié. Nous faisons cela pour améliorer le service qui leur est rendu.