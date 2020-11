Nouvelle éco : le réseau Locavor, qui valorise les circuits courts, s'installe à Chateau-Gontier-sur Mayenne

Le réseau Locavor vient de s'installer à Chateau-Gontier-sur-Mayenne. Locavor, c'est une manière de remplir son panier, en achetant local. Comme l'explique Anne-Cécile Charrier, qui vient d'installer son antenne ici, " on travaille, on n'a pas toujours le temps d'aller chez les producteurs locaux, chercher ce dont on a envie". Alors, ce que vous ne pouvez pas faire, Locavor le fait pour vous. L'aventure a commencé en septembre, avec l'installation et l'achat d'un camion frigorifique pour les livraisons, et les premières distributions ont eu lieu, le 13 novembre.

Bio et agriculture raisonnée

Pour l'instant, Anne-Cécile Charrier a rassemblé une petite trentaine de producteurs locaux. Vous pouvez acheter votre viande, vos fruits et vos légumes, du poisson, et même des produits cosmétiques. Pour passer commande, il suffit de s'inscrire sur le site Locavor, de présenter sa liste de produits, entre le samedi et le mercredi. La distribution a lieu au domicile de Marie-Cécile, le vendredi entre 18h et 20h et des livraisons sont possibles, le vendredi et le samedi.

Changement de vie pour Marie-Cécile

La jeune femme qui est à l'initiative de cette installation vient d'opérer un changement de vie à 180°. Après 13 ans passés à travailler dans une banque, elle a été mutée en Mayenne. "Je suis vraiment tombée amoureuse de la Mayenne, raconte-t-elle, les gens sont accueillants et je suis vraiment heureuse de pouvoir nouer des relations authentiques".

Pour tous renseignements, Locavor Chateau-Gontier est visible sur Facebook et à Locavor 53, sur Instagram.