Le responsable du syndicat des plagistes de Nice tire le bilan de la saison estivale

Toute la semaine prochaine, il fera encore très beau sur la Côte d'Azur. Il y aura, certes, quelques nuages à déplorer mais les températures pourront flirter avec les 25 degrés selon Météo France.

Forcément, vous êtes encore nombreux à vous baigner dans une Mer Méditerranée encore chaude. La température de l'eau pointe à 23 degrés, par exemple, aujourd'hui.

Passage progressif vers le dispositif "hiver" pour les plagistes

Même si ces conditions météorologiques très favorables pourraient être synonymes de prolongation de la saison estivale, il n'en est rien pour les plagistes. René Colomban, gérant de la plage privée Blue Beach, en face du Negresco, commence à ranger son dispositif prévu pour l'été. "Hier soir, on a commencé à rentrer les premiers matelas et transats. Et maintenant tous les jours, on va commencer à rentrer du matériel, petit à petit", raconte-t-il, "on souhaite passer en configuration hiver dans un mois".

L'heure du bilan

Ranger, pour l'hiver, le matériel de l'été permet également de tirer le bilan. "Par rapport à l'année dernière, c'est bien meilleur, évidemment", sourit René Colomban, également responsable du syndicat des plagistes de Nice. Il peine, cependant, à retrouver le niveau de 2019 : "c'est assez laborieux et long pour retrouver ce niveau. Peut-être que si les étrangers reviennent, il sera plus facile de connaitre à nouveau une fréquentation normale".

Gros point noir, cet été, en revanche : le manque de personnel : "Certains soirs, je préférais ouvrir le restaurant à 75% de fréquentation pour que l'on puisse servir les clients correctement. A chaque fois, c'est une perte de chiffre d'affaire", regrette-t-il.