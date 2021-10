Crozant : le restaurant de l'hôtel des ruines est fermé en attendant de gros travaux

Le restaurant de l'hôtel des ruines, situé sur l'éperon rocheux de Crozant, n'accueille plus aucun client en ce mois d'octobre 2021. L'établissement est fermé car il n'est plus aux normes. Le syndicat, propriétaire des lieux, a un projet de restauration très ambitieux.

Un gros chantier se prépare à deux pas de la forteresse de Crozant. Le restaurant de l'hôtel des ruines devrait bientôt être démoli et entièrement reconstruit. L'établissement n'est plus aux normes. Il a donc fallu le fermer. Le propriétaire du site - un syndicat composé de la mairie de Crozant et du conseil départemental - est prêt à investir 800 000 euros pour lui donner une seconde vie. Un projet très ambitieux est en attente de validation.

L'architecte voit grand

L'architecte choisi pour ce projet aimerait construire un bâtiment au style contemporain. Il veut redonner un coup de jeune à ce restaurant ouvert depuis les années 70. Le syndicat, propriétaire du site, imagine aussi une grande terrasse sur pilotis, posée sur la roche, avec une vue plongeante sur la rivière.

Ce projet doit rendre le lieu plus accueillant, donner envie aux touristes de rester et de surtout de consommer à Crozant. Dans cette optique, l'hôtel accolé au restaurant pourrait aussi être restauré dans un second temps.

Les monuments historiques n'ont pas encore donné leur accord

Le projet doit encore franchir un obstacle de taille : la forteresse de Crozant est un site classé aux patrimoines historiques et naturels. On ne peut donc pas construire n'importe quel type de bâtiments à proximité. Il faut l'accord de la Direction régionale des affaires culturelles et des monuments historiques. Pour le moment, ils n'ont pas rendu leur avis.

Des premières réunions ont eu lieu, mais le projet ne se concrétisera pas avant au moins 2023.