Le restaurant de La Laigne, premier commerce à rouvrir ses portes, depuis le séisme

Les tables sont dressées dans le restaurant Dé Fréro, à La Laigne, en attendant l’arrivée de la clientèle. Ce lundi 31 juillet, le restaurant, d’une cinquantaine de couverts, a pu rouvrir ses portes, après plus d’un mois de fermeture dû au séisme du 16 juin .

Gaetan De Feo gère le restaurant familial depuis 10 ans. Si le séisme a endommagé légèrement le bâtiment - fissures sur les murs, ou encore tuiles tombées -, ce qui l’a impacté le plus a été la fermeture de la route. “J’ai rouvert le lendemain du séisme mais les routes étaient barrées, il n’y avait pas de monde. Donc j’ai dû fermer. Les routes barrées, c’est ce qui nous a fait le plus grand mal.”

Les routiers, la majorité de sa clientèle

Pourtant, une déviation qui contournait le village avait été mise en place au début. “Il n’y avait pas de panneaux interdisant les poids lourds, alors certains camions sont passés. Et le maire a décidé de fermer à tout le monde. Moi je lui ai dit que c’était la mort du commerce.”

Cette fermeture de circulation l’a privé de la majorité de sa clientèle : les routiers. Pour l’instant, la route a rouvert uniquement pour les voitures depuis vendredi. Les poids lourds ne peuvent toujours pas y circuler. Mais Gaetan De Feo compte sur les touristes et les Rochelais pour venir profiter de son restaurant, de sa mini ferme et de ses jeux pour enfants.

Christophe, un habitué, est routier justement et il attendait la réouverture avec grande impatience et émotion : “Un petit commerce qui ferme, c’est embêtant pour tout le monde. Surtout pour nous les routiers, c’est embêtant de ne plus avoir de restaurant sur la route. Il n’y a que lui.”