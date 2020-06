Le restaurant du centre administratif départemental concocte des repas chauds pour les associations

Pour la première fois le restaurant inter-administratif du Cadam à Nice prépare des repas chauds pour les personnes démunies et précaires. Chaque semaine, depuis le 8 juin, 750 repas sont concoctés pour les bénéficiaires de l'association MIR et le Secours Populaire.

Sur les 8 premiers jours du confinement, le Secours Populaire a épuisé l'équivalent de 4 mois de stock alimentaire. L'association a déployé un service de livraison à domicile sur le littoral et le Moyen-Pays : plus de 100 bénévoles ont livré 10 000 repas, du matériel scolaire et des jeux pour les enfants. 8000 repas chauds seront livrés jusqu’à mi-juillet par le restaurant inter-administratif du département. 400 repas chauds pour l'Association MIR, 350 pour le Secours Populaire, chaque semaine. Le dispositif pourrait être renouvelé jusqu'à fin août.

Un afflux de bénéficiaires

Les associations MIR et Le Secours populaire, subventionnées en partie par le département, effectuent des maraudes dans Nice.

L'association MIR a distribué de la soupe trois fois par semaine dans les rues de Nice à plus de 1000 personnes ainsi que 300 colis alimentaires par semaine pendant le confinement. Elle dispose d'une épicerie sociale dans le quartier de l'Ariane également. Marc Maisonneuve, son directeur général, raconte que pendant le confinement, l'épicerie sociale a reçu beaucoup de familles : "on n'a pas demandé de dossiers de l'assistante sociale, on traitait l'urgence." 400 Philippins sont arrivés, dont la plupart travaillent au noir à l'épicerie sociale, on leur a donné produits d’hygiène, des produits frais.

L'hiver 2020, l'association distribuait environ 200 repas par soir, "on est montés à 480 repas la semaine dernière", témoigne Marc Maisonneuve. Il se dit soulagé que le département propose des repas "de qualité, cuisinés par des professionnels, les SDF ressentent cela comme quelque-chose de fantastique." 1/3 des repas distribués par l'association sont fournis par le restaurant inter-administratif. Au menu par exemple, de la daube ou un tajine de boulgour. Pendant le confinement l'association a eu beaucoup de dons de nourriture de la part des restaurateurs, des grossistes en poissons, les fruits et légumes du Min,...

Le Secours Populaire très sollicité appelle aux bénévoles

Stéphane Chenevas-Paule, directeur adjoint du Secours Populaire des Alpes-Maritimes explique que le Secours Populaire a effectué de la veille téléphonique pendant le confinement auprès de 2870 familles en grande précarité grâce à 153 bénévoles. L'association a vu ses bénéficiaires augmenté de 30 à 40 % depuis le confinement : "on a vu des étudiants venir en masse, des auto-entrepreneurs, on a aidé la communauté Philippine de Nice, Antibes et Cagnes- sur mer, ils sont arrivés à plusieurs centaines, sans travail, ils travaillaient au noir."