Le restaurant "L'Accord parfait" ferme, son gérant met en cause les travaux du BNG à Cherbourg

C'était une table connue à Cherbourg depuis son ouverture en 2019. Le restaurant "L'Accord parfait" est définitivement fermé depuis ce mardi 4 avril. "C'est une décision très douloureuse de mettre ma société en liquidation judiciaire", confie Sylvain Lenormand, gérant de l'établissement. "C'est dû en très grande partie aux travaux qui ont commencé en septembre dernier", estime-t-il.

ⓘ Publicité

Une fréquentation divisée par deux en six mois

Depuis plus de six mois, le restaurant situé quai Alexandre-III est aux premières loges des travaux du BNG (Bus Nouvelle Génération). Avec le chantier sur la chaussée et le trottoir, la terrasse doit être démontée : 26 couverts en moins sur les 54 que compte l'établissement. "Les accès ont été très compliqués, même si la mairie a toujours respecté l'accès aux commerces, ça freine énormément. Le bar était très fréquenté le matin par les personnes âgées ou à mobilité réduite. Donc autant vous dire qu'on n'avait plus personne", décrit Sylvain Lenormand.

Sylvain Lenormand, gérant de "L'Accord parfait", est amer de devoir fermer son restaurant qui fonctionnait bien à Cherbourg. © Radio France - Chloé Martin

"On a eu aussi beaucoup d'appels pour annuler les réservations de personnes qui craignaient de venir jusqu'au centre-ville, par peur de ne pas trouver de stationnement." Résultat, le gérant note une fréquentation plus que divisée par deux depuis l'automne. Plus tenable financièrement. "Avec la conjoncture actuelle et l'augmentation des prix des produits, nos charges continuent à tomber et augmentent aussi. L'avenir devient beaucoup trop incertain."

Conséquence de cette décision, six salariés se retrouvent sans emploi. "C'est ce qui me fait le plus mal au cœur. Et personnellement, c'est quatre ans d'investissement personnel et financier pour rien", regrette Sylvain Lenormand. Sur les réseaux sociaux, il laisse un message à ses clients : "toute mon équipe se joint à moi pour remercier très chaleureusement notre clientèle qui nous a suivis ces quatre dernières années".

Une commission d'indemnisation qui "décourage" les commerçants

Sylvain Lenormand est également amer envers la mairie de Cherbourg-en-Cotentin. "On m'a prévenu quinze jours avant le début des travaux. Et puis, on n'a aucun soutien, on ne voit jamais les élus. On est laissé à l'abandon." Pourtant, il y a bien une commission d'indemnisation mise en place pour les commerçants touchés par les travaux du BNG.

"Cette fameuse commission ? J'ai fait le dossier avec mon comptable : il fait environ 250 pages. J'ai un peu l'impression que c'est fait pour décourager. En plus, à mon grand étonnement, j'ai appris que c'est une société privée de Mulhouse qui expertise mon dossier. Je ne vois pas comment une personne derrière son bureau en Alsace peut juger si j'ai besoin ou pas de cette indemnisation. Je trouve ça un peu aberrant", dénonce le gérant.

Contacté, le maire de Cherbourg-Octeville ne souhaite pas commenter cette fermeture ni ses raisons. En revanche, Sébastien Fagnen rappelle que le dossier demandé répond à une démarche à l'amiable, juridiquement encadrée, et que la "société privée", à laquelle Sylvain Lenormand fait référence, est un expert comptable qui a répondu à un marché public. A ce jour, seulement cinq commerces cherbourgeois ont déposé un dossier devant la commission.