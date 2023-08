Le restaurant gastronomique « La Tour Penchée » de Sevenans a définitivement fermé ses portes. Les difficultés liés au manque de personnel ont entrainé la liquidation judiciaire de l'établissement, au grand regret de son chef Olivier Bruez.

Celui-ci a vait repris le restaurant en 2017. Il précise, sur la page d'accueil du site internet, qu'il quitte son activité avec grand regret : « Depuis ma reprise de l’établissement, les difficultés de recrutement de personnel qualifié en salle m’ont notamment amené à limiter l’activité. L’exacerbation soudaine de ces difficultés et le manque de solutions pérennes prive l’établissement de perspectives durables et m’oblige donc à fermer définitivement le restaurant. C’est avec grand regret que je quitte cette activité et le contact si enrichissant auprès de ma clientèle. »

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l'établissement fondé en 1922 sous le nom de « l'Auberge de la Tour penchée.»

Sebastien Goudey, président de l'Union syndicale des cafetiers hôteliers restaurateurs discothèques dans le Territoire de Belfort, évoque « un crève-cœur » : « Malheureusement le restaurateur ne peut rien faire face au manque de bras et à des arrêts maladies à répétition. Cette institution a été créée en 1991, c'est un ancien établissement étoilé au guide Michelin, une structure familiale. Cette fermeture entraîne aussi la rupture d'un parcours professionnel. Après le Covid, la flambée des prix, nous devons faire face à une crise de l'emploi et malgré nos efforts, nous ne parvenons pas à inverser la tendance. »