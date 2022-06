Le restaurant le Festival des Glaces de Denney est définitivement fermé à cause d'une liquidation judiciaire

"Pour moi, le Festival des Glaces c'était une coupe fraise-citron. Le sorbet citron était vraiment très bon" se remémore Simon. Il avait l'habitude d'y aller, enfant. "Chaque été quand on rentrait des courses à Bessoncourt, on y faisait un stop avec ma mère et mon frère. C'était la récompense."

Ils n'ont pas du tout le même âge mais pourtant, le restaurant est aussi associé à des bons souvenirs d'enfance pour Pierre.

"On y allait les dimanches avec ma famille, c'était le moment attendu de la journée ! Je prenais tout le temps le banana split, banane chocolat c'est vraiment le top" dit-il rieur.

Il est un peu plus triste lorsque l'on évoque la fermeture du lieu. "Je n'y suis pas allé depuis quelques années mais ça me fait quelque chose de savoir que ça a fermé. J'espère qu'il y aura un repreneur."

Une fermeture qui a pris par surprise les habitués

Pierre n'est pas le seul a avoir été stupéfait par cette fermeture. Le blog culinaire et touristique A la conquête de l'est en a parlé sur ses réseaux sociaux et les réactions ont fusé. Près de 500 commentaires et réactions sur Facebook. Du quasi jamais vu pour Lucie, une des blogueuses.

"Les gens ont partagé l'info avec leurs amis et leur famille, en leur racontant leur étonnement. Le Festival des Glaces, c'était une véritable institution, il était ouvert depuis 26 ans."

Pour la blogueuse culinaire, c'est la générosité du lieu qui avait fait sa réputation. "Déjà les glaces Erhard étaient excellentes, on les adore. Et puis, ici, elles étaient servies dans des coupes énormes, on n'arrivait presque jamais à les finir ! En plus, la jolie terrasse en faisait un lieu parfait pour les rencontres avec les amis ou les amoureux."

Elle aussi espère que Denney va retrouver un restaurant avec le même charme.

La raison de la fermeture reste inconnue

On ne sait cependant pas exactement pourquoi la liquidation judiciaire a été prononcé à l'encontre du restaurant le 9 mars dernier. Impossible de joindre son ancien gérant pour avoir des explications.