Le restaurant "Loiseau du Temps" ouvre à Besançon avec la fille de Bernard Loiseau en cuisine

Le nouveau restaurant du groupe Bernard Loiseau ouvre ce vendredi à Besançon (Doubs) dans les murs de l'ancien conservatoire de musique , place de la Révolution. "Loiseau du temps", cinquième restaurant du groupe, est tenu en cuisine par Blanche Loiseau, la fille cadette du chef étoilé décédé en 2003.

Blanche Loiseau veut proposer une cuisine à la fois héritée de son père et composée du terroir franc-comtois, avec "des bons produits, des goûts francs et de bonnes sauces". Sur la carte exemple : du "chou farci à la saucisse de Morteau" ou un "bœuf bourguignon façon Bernard Loiseau". Tout en préparant un chou farci dans la cuisine, Blanche Loiseau confie : "On a ici un merveilleux terroir, plein de beaux produits, donc le but est de les mettre en avant."

Un "bistrot chic", qui ne vise pas les étoiles

L'ambition de Blanche Loiseau n'est pas de décrocher une étoile, ni de proposer du haut-de-gamme. "Ici c'est un bistrot, donc on a des marqueurs de bistrot : terrine, chou farci, onglet-purée. Le but est de manger un bon repas, boire un bon verre".

Une ambiance plus décontractée que ce que le nom Loiseau peut laisse penser, comme le confirme la directrice du restaurant et cheffe de salle, Hortense Gautier de Lahaut : "Y a pas d'étoile ici, c'est de la cuisine familiale... C'est vraiment l'esprit bien franchouillard avec des produits de la région".

Le restaurant Loiseau du Temps à Besançon. © Radio France - Marie-coralie Fournier

Soixante-deux couverts dans un décor de pierre et de bois

Une dizaine de salariés travaille dans ce nouveau restaurant, qui sert 62 couverts midi et soir, du mardi au samedi.

La salle est installée dans un bâtiment historique en pierre de Chailluz. Elle est aménagée avec des boiseries sous les voûtes de l'ancien grenier à blé.

Annoncée depuis plusieurs mois, l'ouverture est attendue à Besançon : après sept mois de travaux, le restaurant affiche complet midi et soir pour les dix premiers jours après l'ouverture. Le groupe Bernard Loiseau possède déjà quatre restaurants, tous situés en Bourgogne : deux à Saulieu (La Côte d'Or et le bistrot Loiseau des Sens) , Beaune (Loiseau des Vignes) et Dijon (Loiseau des Ducs).

