Le restaurant universitaire du Crous de Périgueux a rouvert ce mardi

Les portes de l'Entracte, le restaurant universitaire du Crous de Périgueux, se sont ouvertes à 11h30 ce mardi. Quelques dizaines d'étudiants s'étaient munis de leurs boîtes hermétiques pour récupérer leur premier repas au RU depuis plus de trois mois, et pour seulement 1 euro.

Trois mois de fermeture du restaurant universitaire

Lison raconte que pendant la fermeture du restaurant "on ne mangeait que des pâtes du riz", dans la fil d'attente Juliette se réjouit aussi de retrouver le self : "On va gagner du temps et puis c'est pas cher donc pour le budget étudiant c'est pas mal"

Pendant ces trois mois de fermeture du restaurant universitaire, de nombreux étudiants ont pu rentrer chez eux. D'autres, contraints de rester ont bénéficié de l'aide du Secours Populaire de Dordogne.