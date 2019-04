Le Resto du cœur d’Epernay coiffe aussi ses bénéficiaires

Épernay, France

Une coupe, un rafraîchissement… C'est ce que propose depuis décembre le Resto du cœur d'Epernay à ses bénéficiaires. Un coiffeur bénévole propose ses services, évidemment gratuits, le premier mercredi de chaque mois, en matinée.

Jean-Luc Boitte est à la retraite depuis deux ans. Les dernières années de sa carrière, il était coiffeur à domicile. Du coup, il a tout le matériel nécessaire, notamment un grand miroir posé sur une table.

Le matériel de Jean-Luc © Radio France - Philippe Rey-gorez

Après 40 ans de coiffure, il se dit heureux de rendre ce service. En une matinée, il peut prendre environ une dizaine de « clients ». Ce sont surtout des femmes, d’ailleurs. Pas de prestation technique, comme des teintures, il s’agit de coupes ou de coiffage. Beaucoup de femmes semblent d’ailleurs apprécier sa coupe dite du carré plongeant…

Reprendre confiance en soi

"Ca fait du bien", explique l’une d’elles. "C’est quand même bon de se sentir plus belle, et puis c’est bon pour le moral. Quand on a des difficultés, baisser les bras, ça sert à rien".

Un salon de coiffure, même monté avec les moyens du bord, c'est aussi un moment de convivialité, de partage. Café, petits gâteaux, discussions, et ça aussi ça compte, dit Michel Piot, le responsable du Resto du cœur d'Epernay : "un des buts, c’est de reprendre confiance en soi. On a aussi un atelier théâtre, pour moi, c’est plus de l’expression orale. On constate que les personnes qui suivent cet atelier se sentent mieux, et se mettent à parler plus fort"...

Appel aux bénévoles

Seule ombre au tableau : le manque de bénévoles pour cet atelier. Le coiffeur Jean-Luc Boitte lance un appel aux bonnes volontés. A Epernay, une centaine de bénéficiaires se sont inscrit pour avoir un rendez-vous. Mais avec un seul coiffeur, il faut compter environ dix semaines d'attente...

Les bénévoles des Restos, toujours sur le pont ! © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Pour la campagne d'hivers, le Resto du cœur d'Epernay a apporté de l'aide alimentaire à plus de 300 familles, soit environ 600 personnes. Un chiffre sans doute comparable devrait être atteint pour la campagne d'été.

Concert ce vendredi à Reims

Les Restos du cœur de la Marne ont besoin de bénévoles, et aussi d'argent ! Un concert de musique classique, dont les bénéfices seront reversés à l'association, est prévu ce vendredi soir à Reims. L'ensemble Allegri et le pianiste Jean-Christian Le Coz viennent se produire gratuitement. C'est à 20h, à la Chapelle Saint-Joseph, 117, rue des Capucins. Réservations au magasin Fnac de la place d'Erlon, ou en ligne, sur le site de la Fnac ou de Francebillet.