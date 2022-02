"Le retour à la bonne époque" : l'allègement des restrictions salué dans les bars de Guéret

Les clients peuvent à nouveau consommer debout dans les bars et cafés depuis ce mercredi 16 février. Un soulagement pour les serveurs, et les consommateurs de Guéret.

"On a commencé à enlever les assises qu'on avait ajoutées, pour faire de la place" : au bar-tabac Havane Café de Guéret, tout est prêt pour accueillir à nouveau les clients au comptoir. Ce mercredi 16 février, une partie des restrictions sanitaires est levée, et il est à nouveau possible de consommer debout dans les cafés et restaurants. Un détail ? Pas vraiment pour cet établissement fréquenté par une clientèle assez jeune. "Quand tu venais avec tes amis, tu devais rester à la même table, tu ne pouvais pas aller vers un autre groupe. Maintenant, on aura à nouveau cette convivialité", se réjouit Juliette, salariée du Havane.

"Ça y est, c'est fini !"

"C'est un retour à la bonne époque", sourit la jeune femme. Consommer debout, c'est aussi "la reprise de la danse", interdite jusqu'ici, ajoute Théo, le barman. "C'est important, surtout dans des petits bars comme le nôtre où les gens viennent se détendre après leur journée de travail". C'est aussi une charge de travail en moins. "On devait contrôler, demander aux clients de se rasseoir, plusieurs fois, ce n'est pas notre travail", conclut Théo.

Prochaine étape, très attendue par les bars : la fin du port du masque, fixée au 28 février dans les lieux soumis au pass vaccinal. "C'est le retour de la fiesta !" anticipe Juliette. "Ca va être génial, on a envie de reprendre cette bonne humeur, cette joie de vivre, d'accueillir les clients et de dire "Il n'y a plus de restrictions, ça y est c'est fini !"""