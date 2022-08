Retour au bercail pour la brasserie du Comté à Saint-Martin-Vésubie

C'est l'histoire d'une renaissance. L'histoire aussi d'une immense vague de solidarité. Il y a bientôt deux ans, la tempête Alex dévastait nos vallées et emportait notamment la bien connue brasserie du Comté à Saint-Martin-Vésubie.

L'une des cuves de fermentation de l'ancien bâtiment, retrouvé échoué sur une plage de Carras après la tempête © Radio France - Damien Blondelle

Dans la foulée, plusieurs brasseurs du département proposaient à son équipe de continuer à brasser chez eux, et les Azuréens, eux, jouaient leur rôle : continuer à consommer la fameuse "Mounta Cala" et les autres bières de la société pour qu'elle survive.

De nouveaux locaux modernes et bien plus fonctionnels que les précédents

Depuis cet été, les huit salariés chargés de brasser le fameux breuvage ont retrouvé Saint-Martin-Vésubie au sein d'un nouveau bâtiment moderne, équipé de machines dernier cri. "Plutôt qu'un miracle, je pense qu'il s'agit plutôt du fruit de beaucoup de travail et d'abnégation", sourit le fondateur de la brasserie du Comté Laurent Fredj. Quant à la possibilité de réinstaller la société ailleurs pour aller plus vite, il l'a vite balayée d'un revers de main. "Je suis de Saint-Martin, la plupart des gars qui bossent ici ont leur famille ici, ça n'aurait pas eu de sens. Il s'agit de ne pas abandonner notre pays."

La production s'accélère petit à petit © Radio France - Damien Blondelle

Encore quelques réglages avant de tourner à plein régime pour Noël

Le nouveau matériel dernier cri nécessite un temps d'adaptation © Radio France - Damien Blondelle

Actuellement, l'équipe pose les dernières cloisons, les dernières étagères dans les locaux et s'habitue aussi au nouveau matériel. "Il y a beaucoup de réglage, on doit s'habituer. Quand on pense faire une journée d'embouteillage complète on en fait la moitié actuellement. On compte viser la vitesse de croisière de 30.000 bouteilles par semaine ensuite" explique Laurent Fredj. Il faut dire que la demande est énorme, et que Noël approche vite, période très chargée pour les brasseurs.