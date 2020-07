Le retour de l'équipe de nuit à PSA Sochaux à la rentrée : acté mais pas daté

La montée en cadence est plutôt soutenue à l'usine PSA de Sochaux, après ce confinement. A la veille de la pause estivale, trois équipes de production étaient à pied d'oeuvre. Une demi équipe devrait suivre à la rentrée sur le système 1. Et une équipe de nuit sur le système 2. C'est cette dernière qui fait l'objet d'une dernière incertitude. L'usine PSA de Sochaux s'apprêtera alors à retrouver 80 % de sa production d'avant Covid

Lors du CSE de cette veille de vacances, ce jeudi matin, la direction n'a pas été en mesure de confirmer la date du 31 août pour le remontage de cette équipe de nuit, comme annoncé au début de ce mois.

Pour la direction, "la situation sanitaire impose un pilotage très précis"

"Dans un contexte incertain, alors que les primes à la conversion devraient bientôt arriver à terme, et que nous devons toujours être en extrême vigilance par rapport à l’évolution de la situation sanitaire en Europe, nous préférons nous livrer à un pilotage très précis de la production" écrit la direction de l'usine sochalienne dans un communiqué.

L'équipe de nuit est actée pour la rentrée, mais les modalités doivent encore être précisées.

"Coup de tonnerre" pour FO. "Pas inquiétude" pour la CFDT. "Une date au plus vite", pour la CGT.

Force Ouvrière par la voix d'Eric Peultier parle de "coup de tonnerre à Sochaux, alors que cette équipe composée de 700 salariés en CDI et intérimaires devaient redonner de l'activité sur le Nord Franche Comté"

Rien d'alarmant, en revanche pour la CFDT. "La décision est actée. On n'a pas de date précise, mais on sait que ça va arriver. On constate que la crise sanitaire impose une gestion au jour le jour", explique Benoît Vernier pour la CFDT.

Même position de la CGT. "On comprend cette prudence de la direction face à l'incertitude de la situation sanitaire", dit Jérôme Boussard. "Nous, ce qu'on demande pour nos salariés, c'est une date au plus vite pour que les familles puissent s'organiser".

Sur la production, la direction se félicite une montée en puissance des motorisations hybrides. « Le Peugeot 3008 HY connait un réel succès, puisque nous sommes passés en production de un véhicule sur quatre à un véhicule sur trois montrant la dynamique du groupe vers des véhicules plus respectueux de l'environnement.