Le retour de la prestigieuse vente aux enchères de vaches limousines au Salon de l'agriculture

Après plus de deux ans d'attente, en raison de l'annulation du Salon en 2021 à cause de la crise sanitaire, la célèbre vente aux enchères des vaches limousines label rouge. C'est la 16ème édition de cette vente "Prestige" au Salon de l'agriculture qui a lieu ce lundi à la porte de Versailles à Paris. "Nous avons encore cette année les 11 plus belles vaches de nos élevages", s'enthousiasme Jean-Marc Escure, le directeur de l'organisme Limousin Promotion à la tête des ventes.

Cette vente exceptionnelle est plus qu'une affaire simplement financière pour Jean-Marc Escure : "Le fait de récompenser une vache avec une belle vente, c'est un prix pour l'éleveur. Mais c'est surtout beaucoup de communication autour de l'élevage, et autour de la filière. Cela récompense le travail des éleveurs engagés en label rouge. C'est une belle publicité pour l'éleveur." Il y a deux ans au Salon, les bêtes ont été adjugées entre 8000 et 10000 euros.

Des mois de préparation

Les onze vaches ont été sélectionnées à Lubersac au mois de janvier. Les éleveurs ont travaillé dur pour présenter ces bêtes. "C'est comme avec les animaux de concours", souligne Sébastien Lagrafeuil, éleveurs de Limousines à Meilhards en Corrèze, l'une de ses vaches est sélectionnée ce lundi pour la vente. "On est dans un salon avec des gens qui viennent observer les animaux. On doit dresser les animaux, les habituer à se déplacer à la corde, à être le plus mobile possible et à l'aise avec la foule pour qu'on puisse réaliser la plus belle des présentations"

De la sélection de la lignée à la préparation, c'est "plusieurs années de travail" qui s'achèvent ce lundi lors de cette vente aux enchères. "On met en lumière notre filière viande et cette belle race qu'est la Limousine."