Nancy, France

Une ville est attractive par son activité économique, commerciale. Les enjeux sont importants ! Le centre de Nancy retrouverait-il une nouvelle attractivité ?

La Ville de Nancy annonce l'arrivée de nouveaux commerces en centre-ville où l'on observe pas mal de cellules qui ont baissé rideau et inoccupées depuis des mois, voire des années. La Ville explique que "le centre-ville nancéien reste un poumon commercial avec 35 % du chiffre d'affaire total dans la Métropole". Toujours selon la mairie de Nancy, depuis 2014, 200 commerces se sont ouverts, en revanche, elle ne peut pas dire combien de commerces ont fermé.

Réouverture de l'îlot Maginot normalement en octobre prochain

L'îlot Maginot, place Maginot, près de la gare à Nancy, vide depuis le départ de l'enseigne Darty, va accueillir en octobre trois enseignes, un commerce danois de décoration intérieure (Sostrene Grene), un restaurant de pizzas, rizotto, pâtes (Vapiano) et un club de remise en forme (Feel sport). Les sociétés ont commencé leurs travaux. " Il aura fallu 18 mois de réflexion sur ce projet, 24 à 27 mois d'exécution" confie Pierre Werst, le représentant des propriétaires, SOFIDY, Société de gestion de fonds immobiliers, de cet immeuble de 3000 m2 en plein cœur de ville. Les difficultés sont bien réelles, selon lui, "difficultés urbanistiques et sécuritaires, plus ça va, plus les établissements qui reçoivent le public sont soumis à des contraintes de sécurité draconiennes". Selon le professionnel "le centre-ville reste un atout important pour ces enseignes". Des enseignes qui sont déjà installées en périphérie des villes et qui cherchent à s'installer au centre-ville pour se rapprocher d'une clientèle, qui ne peut pas forcément se déplacer, avec de nouveaux concepts.

Pendant la durée des travaux, des panneaux informent les passants sur l'histoire et le projet de l'îlot Maginot © Radio France - Nathalie Broutin

Parmi les autres annonces pour le centre-ville de Nancy, l'hôtel Crystal place Maginot va s'agrandir et monter en gamme, 31 chambres supplémentaires soit après 2 ans et 1/2 de travaux à venir, 88 chambres 4 étoiles près de la gare.

La rue Saint-Dizier va devenir la "rue des hamburgers" avec une nouvelle enseigne de restauration rapide américaine (Five Guys) à la place du magasin de décoration (Maison du monde).

La Ville recherche toujours son nouveau commercialisateur

Un guide pour les futurs commerçants est édité. La Ville recherche toujours son nouveau commercialisateur.

Pour la première adjointe à la Ville de Nancy, Sylvie Petiot, la Ville est mobilisée avec SCALEN, l'agence de développement des territoires et tous les services de la ville pour rendre attractif le centre-ville et soutenir les initiatives. Sur les difficultés à circuler dans le centre-ville ? , l'élue répond que ces problèmes ne sont pas nancéiens ils sont observés dans toutes les villes. "On essaie de répondre à ces difficultés , dit Sylvie Petiot, et les parkings ne sont pas pleins". Selon elle, "les gens aiment revenir boire un café, se promener au centre-ville, on a ici une ville magnifique, historique dans son écrin, les gens sont contents de revenir au centre -ville ".