Le retour des cèpes : une façon de prolonger la saison touristique sur la montagne ardéchoise

Dans son hôtel restaurant "les Cévennes" à Saint-Cirgues-en-Montagne Bruno, le propriétaire s'organise pour le week-end. Il va recevoir un groupe qui vient pour la cueillette des cèpes. "Pendant 15 jours, un mois on a du monde. ça profite à tous les commerçants du village et même du plateau." Si on ajoute à cela une météo exceptionnelle pour ce début d'automne, les restaurants et les hôtels continuent à bien travailler. "Ce n'est pas le coeur de la saison qui reste l'été explique Bruno mais c'est un gros plus. "

Une des terrasses de l'hôtel restaurant des Cévennes à Saint-Cirgues-en-Montagne © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

A quelques mètres de l'hôtel restaurant de Bruno, Patrice Ceyte tient le café Central sur la place du village de Saint-Cirgues. Il est restaurateur mais aussi grossiste en champignon : autrement dit il achète les champignons aux cueilleurs et les revend. Parce que le champignon ici c'est aussi un complément de revenu. "Les agriculteurs, les ouvriers, les retraités ramassent des champignons et ils se font un peu d'argent explique Patrice Ceyte parce que pour nous après c'est l'hiver et il n'y a plus personne sur la montagne."

Il achète le cèpe entre 7 et 14 € le kilo selon la qualité du champignon. Et il le revend entre 15 et 20 €.

Des cèpes de qualité

Il y a beaucoup moins de cèpes que l'an passé où les pluies qui étaient tombées juste avant le 15 août puis assez régulièrement ensuite avaient favorisé l'apparition du champignon. Mais Patrice Ceyte les trouve de très bonne qualité "Ils ne sont pas piqué, il n'y a pas de vers cette année". Les champignons si recherchés se trouvent sur un étal sur la terrasse de son restaurant. Ce passionné de champignons a vu monter l'intérêt porté au cèpe : "Ce champignon, il s'est anobli, avant il n'était pas si recherché." Alors selon la quantité, Patrice en vend sur la côte d'Azur, à Lyon, Marseille ou Montpellier et bien sûr une partie part au marché de Rungis, en région parisienne.