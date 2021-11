Le retour des grandes foires : un vrai plaisir pour les exposants et forains

Le plaisir se voit sur les visages des exposants. Il est moins évident dans les allées. Depuis le 28 octobre la Foire de Grenoble fait son retour post-covid à Alpexpo. Un retour avec moins d'exposants et moins de surface que fin 2019 mais qu'il est bon tout de même de retrouver l'ambiance de brouhaha et d'arpenter les tapis de velours.

Des commerçants heureux de retrouver l'ambiance de la foire

"C'est le vrai commerce, explique Valérie Baranoff, de la société Isère Automatisme, c'est le plaisir de pouvoir renseigner, et puis de parler d'autre chose, de voir que la vie repart, les projets... aussi bien l'aménagement de la maison que les voyages !" Si Isère Automatisme a su réorganiser sa force de vente sans foire depuis le début de la crise sanitaire, ça reste pour elle "une vraie vitrine qu'on montre à nos clients. C'est essentiellement de l'image. Ça sert à appuyer notre notoriété et à montrer les nouveautés[...] C'est un vrai plaisir de pouvoir rencontrer les personnes et une vraie émulation pour l'équipe".

Une affluence qui reste en retrait pour l'instant

A côté, chez Valmeuble, le gérant Thierry Lombard a aussi du plaisir a retrouver des foires qui représentaient "avant", "50% des ventes". La crise a obligé à se réorganiser, notamment autour du magasin de Pont-de-Beauvoisin, mais ça n'a rien de commun. "C'est une autre approche de la clientèle, explique le fabricant de meubles, c'est à dire que c'est nous qui venons vers eux, alors qu'au magasin, c'est eux qui font la démarche de venir nous visiter. Donc c'est complètement différent et ça nous permet de voir des gens qui viennent de la Drôme, de Savoie, alors qu'en magasin, la clientèle est plus locale".

Malgré tout cette première semaine de foire n'affiche pas tout à fait les résultats espérés. "Avec les pass sanitaires, avance Thierry Lombard, on n'est encore pas tout à fait à des taux de visites comme on avait en 2019 sur les foires auxquelles on a pu participer. Est ce que les gens ont pris une autre habitude de consommation aussi ? C'est possible. Je pense qu'on pourra mieux le quantifier l'année prochaine, quand toutes les foires auront redémarré pour réellement se rendre compte si ça a eu un impact sur les foires ou pas".

"Cela va revenir comme avant, il ne faut pas désespérer" - Achoura, démonstratrice

Parmi celles et ceux pour qui ces foires - et notamment les plus grandes - sont essentielles, il y a les démonstrateurs et autres bonimenteurs. Tous ces vendeurs dont le talent ne peut s'exprimer évidemment que face au public. Derrière son étal de tubes de colle - "Repar-Ex, une colle qui colle tout" - Achoura attend le client. "Ce n'est plus comme avant le Covid. On sent de la retenue. Beaucoup de retenue encore chez les gens mais bon il faut faire avec". Inquiète pour l'avenir ? "Non, ça va revenir comme avant, il ne faut pas désespérer quand même (rire)". "J'ai fait deux foires avant celle-là, une qui a bien marché, une autre moins. Là elle n'est pas encore terminée". Comme pour conjurer le sort Valérie Baranoff explique pour Isère Automatisme, que la foire a démarré doucement mais que "hier (lundi 1er novembre) a été une excellente journée".